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Премьера сказочного фильма «Горыныч» назначена на 23 октября 2025 года

Сказочный блокбастер «Горыныч» с Александром Петровым в главной роли выйдет 23 октября 2025 года. В картине также участвуют Сергей Маковецкий, Виктория Агалакова и другие.

Премьера сказочного фильма «Горыныч» назначена на 23 октября 2025 года
Фото: скриншот видео

В фильме моряк Алексей Алехин в исполнении Петрова, попадает в загадочное княжество, где спасает детеныша дракона, которого назвали Горынычем. Вместе им предстоит помочь князю Филимону, победить силача Бамбулу и защитить княжество от врагов.

Режиссером выступил Дмитрий Хонин, а сценарий написал Александр Архипов, который акцентирует внимание на важности любви не только к тем кто является родным по крови. Съемки проходили в Петербурге, Москве и Тобольске с июня 2024 года. 16+

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