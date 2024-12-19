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В Александринском театре покажут балет «Щелкунчик» в Новый год

В Петербурге представят авторскую версию балета «Щелкунчик», приуроченную к 100-летию со дня рождения Ирины Сафроновой — выдающегося педагога и балетмейстера. Спектакль, созданный в сотрудничестве с театром классического балета, основан на хореографии Сафроновой. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

В Александринском театре покажут балет «Щелкунчик» в Новый год
Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Хореограф и режиссер Николай Андросов добавил новую интерпретацию, в которой Дроссельмейер изображен как сам Гофман. Этого персонажа, написанного на музыку Гофмана, исполнит народный артист России Фарух Рузиматов. Костюм для этого образа создан по эскизам Ивана и Ольги Глазуновых.

В этом спектакле Гофман балансирует между реальностью и мистикой, создавая сказку. Основная история остается неизменной: девочка Мари и ее брат Фриц празднуют Рождество, сражаются с мышами, а Щелкунчик спасает Мари и превращается в Принца, унося ее в волшебную страну.

Современное художественное оформление с мультимедийными декорациями создает новогоднюю атмосферу. В спектакле участвуют солисты балета Петербурга, театр классического балета и симфонический оркестр под управлением Максима Алексеева. Музыка — Чайковский и Гофман в редакции Андрея Танонова, хореография — Ирина Сафронова и Николай Андросов. 6+

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