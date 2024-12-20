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Фотовыставка о животных Арктики открылась в зале автовокзала Петербурга

На автовокзале Петербурга начала работу фотовыставка «Арктика сегодня», посвященная Арктике. Она стала частью масштабного проекта Русского географического общества «Самая красивая страна».

Фотовыставка о животных Арктики открылась в зале автовокзала Петербурга
Фото: пресс-служба комитета по транспорту

Выставка предлагает зрителям погрузиться в атмосферу северных просторов и узнать о жизни местных жителей. Фотографы, представившие свои работы, исследовали такие удаленные регионы России, как Чукотка, Ямало-Ненецкий округ и республика Коми, а также запечатлели удивительных животных, обитающих в обширной Арктической зоне России.

На открытии выставки 20 декабря заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков отметил, что экспозиция позволяет заглянуть в сердце Арктики и познакомиться с ее природой и историей людей, населяющих этот  край. Выставка, по его словам, должна вдохновить зрителей на новые путешествия и открытия, особенно в период новогодних праздников.

Выставка расположена на втором этаже автовокзала Петербурга, где установлено 20 стендов с работами фотографов. Пассажиры могут посетить фотовыставку в зоне ожидания.

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