АТОР назвал популярные направления для новогоднего туризма

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), самыми популярными направлениями для новогоднего туризма в организованных турах остаются Краснодарский край, Москва, Петербург, Московская и Ленинградская области, Татарстан, Калининградская область, Тюмень, города Золотого кольца и Нижний Новгород. Об этом сообщил Инфо24.ru.

Однако, как отметил вице-президент АТОР Дмитрий Горин, статистика по самостоятельным путешествиям и посуточной аренде жилья может отличаться. По его словам, в этом году заметно вырос интерес к автотуризму, и многие россияне предпочитают арендовать жилье, а не останавливаться в отелях. Горин отметил, что рост популярности таких городов, как Челябинск и Воронеж, который отмечали агентства недвижимости, будут отражать именно рынок аренды жилья, а не организованный туризм.

В целом, автотуризм показывает значительный рост, и в 2024 году россияне совершили 25 миллионов таких поездок с туристическими целями.