Чиновник в Петербурге использовал огнемет для уборки снега

В Петербурге глава муниципального округа «Северный» Юрий Куликов решил привлечь внимание к работе коммунальных служб и в то же время с юмором ответить на критику горожан, недовольных уборкой снега.

Для этого он использовал необычный реквизит – огнемет. Куликов продемонстрировал его во время городского субботника. Видеозапись размещена в социальных сетях. Глава округа плавил снежные сугробы под музыку из фильма «Охотники за привидениями».

По словам Куликова, эта акция была призвана показать, что, хотя он и хотел бы использовать огнемет для уборки снега во всем городе, это, конечно, невозможно. Глава округа подчеркнул, что гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и активное участие самих жителей в уборке города.

Несмотря на эффектное пламя, снег в Петербурге оказался сильнее, и после обработки огнеметом остался все тем же утрамбованным, но с ледяной коркой. По словам разочарованного чиновника, это лишний раз подтверждает эффективность простой лопаты. Куликов также заверил, что съемки проводились с соблюдением всех мер пожарной безопасности. Эта акция, судя по всему, была попыткой показать проблему уборки снега с ироничной стороны, а также призвать граждан к более активному участию в поддержании порядка в городе.