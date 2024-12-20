Старица Макария предостерегала Россию о различных опасностях, однако, одной из наиболее частых тем в ее пророчествах была необходимость проявлять особую осторожность в отношениях с Китаем. По словам старицы, Россия должна быть бдительной, поскольку, если отвлечься, то Китай, как говорила Макария, «оттяпает половину земли».

Это предупреждение она делала неоднократно, подчеркивая потенциальную угрозу территориальной целостности страны. Макария также предсказывала, что потеря бдительности и допущение такого развития событий может привести Россию к крайне тяжелым временам, когда страна «по колено погрузится в кровь».

Вместе с тем, старица Макария верила в светлое будущее России, но с условием, что россияне будут помнить свою историю, сохранят свои корни и не отвернутся от веры. По ее мнению, при таком условии Россия сможет стать могущественной и процветающей державой. Таким образом, в пророчествах Макарии сочетались тревожные предупреждения о потенциальных опасностях и надежда на великое будущее страны при условии соблюдения важных духовно-нравственных принципов.