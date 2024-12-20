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Макария предупреждала Россию об опасности со стороны Китая

Старица Макария предостерегала Россию о различных опасностях, однако, одной из наиболее частых тем в ее пророчествах была необходимость проявлять особую осторожность в отношениях с Китаем. По словам старицы, Россия должна быть бдительной, поскольку, если отвлечься, то Китай, как говорила Макария, «оттяпает половину земли».

Макария предупреждала Россию об опасности со стороны Китая
Фото: pixabay

Это предупреждение она делала неоднократно, подчеркивая потенциальную угрозу территориальной целостности страны. Макария также предсказывала, что потеря бдительности и допущение такого развития событий может привести Россию к крайне тяжелым временам, когда страна «по колено погрузится в кровь».

Вместе с тем, старица Макария верила в светлое будущее России, но с условием, что россияне будут помнить свою историю, сохранят свои корни и не отвернутся от веры. По ее мнению, при таком условии Россия сможет стать могущественной и процветающей державой. Таким образом, в пророчествах Макарии сочетались тревожные предупреждения о потенциальных опасностях и надежда на великое будущее страны при условии соблюдения важных духовно-нравственных принципов.

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