Петербуржцам напомнили об уборке снега парковочных мест на трех улицах города

Петербургских автомобилистов просят освободить от транспорта три участка парковок, где 20 декабря будут проводить плановую уборку снега.

Как сообщили на сайте «Парковки Санкт-Петербурга», в пятницу в зону очистки вошли: участок Казанской улицы от Невского проспекта до Гороховой улицы (в обе стороны), Большая Конюшенная улица на участке от Конюшенной площади до Невского проспекта (по нечетной стороне). Также снегоуборочные работы пройдут на Галерной улице, от Сенатской площади до улицы Замятина (в обе стороны).

Комитет по транспорту под руководством Валентина Енокаева посоветовал не пропускать обновления в приложении и внимательно планировать свои поездки с учетом графика уборных работ. Жителям Петербурга рекомендуется следить за расписанием очистки парковочных зон от снега через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга».