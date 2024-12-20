  • 18+

  • Сегодня

    20.12.24, Пт

    Погода

    +3°

  • 18+

  • Курсы валют

    $103.42 €107.96 ¥14.19

Стали известны самые популярные у россиян страны для отдыха в 2024 году

Наиболее востребованной страной у российских туристов остаётся Турция.

Стали известны самые популярные у россиян страны для отдыха в 2024 году
Фото: Gazeta SPB

Аналитики компании «Ингосстрах» выяснили, где жители России в 2024 году предпочитали отдыхать. Первое место по популярности в этом рейтинге заняла Турция, а далее идут Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет.

В пятёрку лидеров также вошли Таиланд и Шри-Ланка. Ещё россияне по-прежнему выбирают для путешествий государства Шенгенского соглашения, но к ним добавились ещё Абхазия, Куба и Мальдивы.  Также после снятия всех ковидных ограничений фиксируется рост турпотока из России в Китай.

Также у жителей России заметно вырос интерес к экзотическому отдыху. Наиболее популярными новыми направлениями для туризма у жителей РФ стали Непал и Бразилия.

Отдыхающих также предупреждают об опасностях, которые их могут поджидать во время отпуска. Так, на Шри-Ланке во время экскурсии человек выпал из поезда и получил серьёзную травму головы. Эксперты предупреждают о частоте аналогичных случаев и призывают быть аккуратнее на подобных маршрутах, также на Шри-Ланке стоит аккуратнее купаться в океане из-за больших волн.
Ещё распространёнными на отдыхе являются транспортные происшествия. Россиян просят быть аккуратнее в Таиланде, где согласно статистике «Ингосстраха» происходит рекордное количество аварий на дорогах. В этой стране также был зафиксирован любопытный случай, когда отдыхающего укусил лемур. К счастью, пострадавший отделался лёгким испугом.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

На 50% быстрее: как в 2024 году в Петербурге изменились мобильная связь и Интернет

На 50% быстрее: как в 2024 году в Петербурге изменились мобильная связь и ИнтернетНовости
В 2024 году Северная столица стала первой по скоростям мобильного интернета среди российских мегаполисов. Средние значения у всех операторов по городу превысили 50 Мбит/с. Согласно данным агентства Telecom Daily, наиболее высокие результаты на загрузку и выгрузку контента показал оператор T2. Об этом стало известно в рамках пресс-конференции компании в арт-резиденции...
Подробнее