Стали известны самые популярные у россиян страны для отдыха в 2024 году

Наиболее востребованной страной у российских туристов остаётся Турция.

Аналитики компании «Ингосстрах» выяснили, где жители России в 2024 году предпочитали отдыхать. Первое место по популярности в этом рейтинге заняла Турция, а далее идут Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет.

В пятёрку лидеров также вошли Таиланд и Шри-Ланка. Ещё россияне по-прежнему выбирают для путешествий государства Шенгенского соглашения, но к ним добавились ещё Абхазия, Куба и Мальдивы. Также после снятия всех ковидных ограничений фиксируется рост турпотока из России в Китай.

Также у жителей России заметно вырос интерес к экзотическому отдыху. Наиболее популярными новыми направлениями для туризма у жителей РФ стали Непал и Бразилия.

Отдыхающих также предупреждают об опасностях, которые их могут поджидать во время отпуска. Так, на Шри-Ланке во время экскурсии человек выпал из поезда и получил серьёзную травму головы. Эксперты предупреждают о частоте аналогичных случаев и призывают быть аккуратнее на подобных маршрутах, также на Шри-Ланке стоит аккуратнее купаться в океане из-за больших волн.

Ещё распространёнными на отдыхе являются транспортные происшествия. Россиян просят быть аккуратнее в Таиланде, где согласно статистике «Ингосстраха» происходит рекордное количество аварий на дорогах. В этой стране также был зафиксирован любопытный случай, когда отдыхающего укусил лемур. К счастью, пострадавший отделался лёгким испугом.