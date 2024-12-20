В Царском Селе откроют отреставрированные комнаты Екатерины II

В Зубовском флигеле Царского Села 25 декабря после масштабной реставрации откроют комнаты Екатерины II. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Эти интерьеры, созданные архитекторами Чарльзом Камероном и Джакомо Кваренги специально для императрицы, были утрачены во время Великой Отечественной войны. После в помещениях проводились временные выставки, а в 2019 году началось их восстановление, которое музей назвал крупнейшим проектом десятилетия. Директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова отметила, что восстановление интерьеров – это настоящий подвиг реставраторов.

Проект «Екатерина. Личное пространство», реализованный при поддержке «Газпрома», вернул первоначальный облик восьми залам флигеля. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что возвращение Зубовского флигеля – это подарок к 80-летию Великой Победы.

В реставрации участвовало более 250 специалистов, включая тех, кто восстанавливал Янтарную комнату. Были проведены работы по лепке, золочению, резьбе по дереву, живописи и литью. В этих комнатах Екатерина II отдыхала, работала и читала. Первых посетителей обновленные залы примут уже 25 декабря.