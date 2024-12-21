С 22 декабря пенсионеры со стажем от 15 лет смогут получить приятный бонус

Пенсионеров со стажем не менее 15 лет ожидает приятный сюрприз: с 22 декабря они могут получить прибавку к пенсии. Об этом сообщил «PRIMPRESS».

Это касается тех, кто имеет звание «Ветеран труда». По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, на федеральном уровне получить это звание довольно сложно, так как для этого требуются значительные трудовые заслуги, подтвержденные наградами или орденами.

Однако, на региональном уровне условия для присвоения звания «Ветеран труда» часто менее строгие. Во многих регионах достаточно накопить определенный трудовой стаж, который подтвержден документально. Киреева отметила, что в некоторых случаях минимальный порог стажа может быть снижен, что делает звание доступным большему числу пенсионеров. В частности, в Москве достаточно 15 лет стажа в определенной отрасли экономики и наличия почетной грамоты или знака отличия.

После того, как пенсионеру будет присвоено звание «Ветеран труда» и будет подписан соответствующий указ, ему начнут начислять ежемесячную прибавку к пенсии. Размер этой доплаты зависит от региона. Например, в Москве это около 1400 рублей, а в Петербурге – более 1000 рублей.