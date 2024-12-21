Опера «Милосердие» прозвучит в Петербурге

В Мариинском театре в Петербурге состоится премьера оперы «Милосердие» Александра Чайковского под управлением Михаила Татарникова, который был одним из инициаторов проекта. Она приурочена к 150-летию со дня рождения Николая Рериха.

Опера, написанная по одноименной пьесе Рериха, затрагивает актуальные вопросы о судьбе мира. Как отметил композитор, для него большая честь представить это произведение в Мариинском театре. Ранее премьера оперы состоялась в Москве, где также участвовали петербургские музыканты. По словам продюсера проекта, «Милосердие» является уникальным примером музыкального воплощения философской мысли Рериха. В Петербурге опера будет исполнена в концертном формате с сопровождением видеоряда, основанного на картинах художника. В дальнейшем, возможно, будет поставлен полноценный спектакль.

В Петербурге оперу исполнит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Михаила Татарникова, который был одним из инициаторов проекта. Сто лет спустя, в 2017 году, это произведение уже было воплощено в театральном действе в Петербурге, а теперь нашло отражение и в музыке. Премьера в Мариинском театре, как и в Москве, пройдет в концертном исполнении с видеорядом на основе картин Рериха. В будущем, возможно, по этой музыке будет поставлен полноценный спектакль.