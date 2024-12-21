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Дворцовый и Троицкий мосты в Петербурге засияют особой подсветкой 22 декабря

В Петербурге 22 декабря два моста – Дворцовый и Троицкий – будут подсвечены особым образом. Акция приурочена к Дню энергетика, который отмечается 22 декабря.

Дворцовый и Троицкий мосты в Петербурге засияют особой подсветкой 22 декабря
Фото: pixabay.com

На один день мосты приобретут динамичную белую подсветку, с световыми волнами, проходящими через их основания. Это световое шоу можно будет увидеть дважды: с полуночи до 9:50 утра и с 16:00 до 23:59. В Смольном порекомендовали любоваться необычной подсветкой с Дворцовой набережной, откуда откроется хороший вид на оба моста. После 22 декабря мосты вернутся к обычному режиму архитектурно-художественной подсветки.

Ранее, в начале декабря, в центре Петербурга уже появилась новогодняя иллюминация, а с 20 декабря город начали украшать новогодними елками.

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