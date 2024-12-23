В Петербургском ледовом театре представят премьеру «12 месяцев» в постановке Ильи Авербуха

В этом году зрителей ожидает премьера «12 месяцев» в постановке Ильи Авербуха, которая подарит уникальную возможность окунуться в волшебный мир ледового искусства.

Благодаря продуманному и масштабному ледовому мэппингу, ледовая арена на время представления превратится в настоящий сказочный зимний лес, где каждый сможет почувствовать себя частью зимней сказки. Но это еще не все: в ходе спектакля зрители увидят, как лед под их ногами преображается в цветущие весенние поляны, наполненные яркими красками и ароматами пробуждающейся природы. Затем сцена перенесет всех присутствующих на шумную городскую площадь, где можно будет ощутить пульс большого города. И, наконец, под занавес вечера, ледовая арена превратится в роскошный дворец капризной принцессы, где каждый уголок будет дышать величием и красотой.

В этом волшебном представлении примут участие не только профессиональные фигуристы, но и настоящие звезды ледового шоу. В ролях выступят Елизавета Туктамышева, Пётр Гуменник, Николай Угожаев, а также олимпийские чемпионы, легенды фигурного катания Елена Бережная и Алексей Ягудин, чье мастерство и артистизм не оставят равнодушными никого из зрителей.

Показы пройдут в Ледовом дворце 30 и 31 декабря. 0+