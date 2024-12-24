Психолог Голубева объяснила феномен любви к заключенным

Многие женщины в России влюбляются в заключенных под влиянием стереотипов о тюремной романтике, считает психолог Майя Голубева. Своим мнением она поделилась в интервью «RuNews24.ru».

Она объяснила, что фильмы и сериалы создают мифы о любви к преступникам, из-за чего некоторые женщины ищут таких отношений. Также женщины, по мнению психолога, могут влюбиться из чувства жалости и желания помочь, видя в заключенном человека, нуждающегося в поддержке.

Голубева подчеркнула, что такие отношения редко бывают здоровыми и счастливыми из-за разницы в социальном статусе и образе жизни. Такая связь может привести к проблемам и даже к нарушению закона. Психолог отметила, что настоящая любовь основана на равенстве и взаимном уважении, что сложно поддерживать в таких обстоятельствах.

Специалист посоветовала женщинам не спешить и дать своим чувствам пройти проверку временем, чтобы понять, действительно ли это любовь.