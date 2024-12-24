Продажи «Оземпика» и дженериков в Петербурге выросли в 10 раз

В Петербурге за 11 месяцев 2024 года продажи «Оземпика» и его аналогов выросли почти в 10 раз по сравнению с прошлым годом, достигнув 113,5 тысячи упаковок. Об этом сообщили в РБК.

Общая сумма продаж составила 642,8 миллиона рублей, что в 5 раз больше, чем годом ранее. Такой рост связывают с появлением на рынке российских дженериков, таких как «Семавик» и «Квинсента», после приостановки поставок оригинального «Оземпика» датской компанией Novo Nordisk. При этом цены на оригинальный препарат выросли на 50-70%, в то время как дженерики стоят в 3-4 раза дешевле. Наибольший объем продаж приходится на «Семавик», за ним следует «Квинсента», а продажи оригинальных препаратов Novo Nordisk значительно сократились.

Рост продаж «Оземпика» и его аналогов объяснили неудовлетворенным спросом, возникшим из-за массового использования препарата для похудения, а не только для лечения диабета. По словам эксперта Николая Беспалова, в 2022-2023 годах спрос на препарат резко вырос, в то время как производитель Novo Nordisk не мог его удовлетворить. После приостановки поставок в Россию потребители перешли на “серый” рынок. С появлением легальных российских аналогов спрос был удовлетворен, что и привело к резкому росту продаж. Эксперт считает, что в будущем спрос продолжит расти, хотя и не такими темпами, как в этом году. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк также отмечает, что дженерики смогли удовлетворить латентный спрос на семаглутид благодаря увеличению производства и более низкой цене, в отличие от оригинального «Оземпика», который поставлялся в ограниченном количестве и в основном для лечения диабета по госзакупкам. Он тоже прогнозирует дальнейший рост продаж препаратов.