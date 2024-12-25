Вулканы и цунами: ученые предупредили о катастрофах в Тихоокеанском регионе

Ученые предупредили о потенциальных катастрофах в 2025 году, вызванных природными явлениями. Климатолог Арсений Юрганов разделил пессимистические прогнозы, отмечая, что Земля давно «намекала» о грядущих «сюрпризах». Об этом он рассказал в интервью с RuNews24.ru.

По словам экспертов, в 2025 году ожидается пик 25-летнего солнечного цикла, что может усилить геомагнитную активность на 50%. Это грозит сбоями в работе спутников и интернета из-за солнечных вспышек.

Кроме того, ученые прогнозируют активизацию вулканов, особенно в Тихоокеанском регионе, что может вызвать извержения на Камчатке, Аляске и в Индонезии, а подводные извержения – цунами. Таяние ледников приведет к повышению уровня мирового океана, что угрожает городам США, а повышение температуры и сухие грозы могут спровоцировать пожары в США, Канаде и России.

Прогнозируется также до 21 урагана в Атлантике, некоторые из которых могут быть катастрофическими и затронуть Европу и Россию. Юрганов подчеркнул необходимость быть готовыми к изменениям климата и принимать меры для снижения рисков.