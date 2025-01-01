Какие три аксессуара обязательно должны быть в гардеробе каждой девушки в 2025 году

Аксессуары — неотъемлемая часть стильного образа и помогают решить сразу несколько задач. Во-первых, большинство аксессуаров имеет практическое назначение и применяется в повседневной жизни. Во-вторых, они могут подчеркнуть ваш социальный статус и принадлежность к определенной группе людей. Также аксессуары средство самовыражения и добавляют индивидуальности даже самому базовому комплекту. О том, как правильно выбрать детали образа, рассказала Gazeta.SPb стилист Юлия Александрова.

Правильно выбранные детали образа могут привлечь внимание к наиболее привлекательным частям внешности и скорректировать недостатки. Аксессуары всегда отражают текущие тенденции в мире моды и влияют на восприятие человека окружающими. В 2025 году ни одна модница не обойдется без этих трех аксессуаров.

В прошлом они были атрибутом школьной формы и сугубо мужского офисного дресс-кода со множеством вариантов повязывания узлов: «четвертной», «принц Альберт», «кент», «Виндзор». Речь идет о галстуках, которые перекочевали из мужской гардеробной в женскую, перевернув все классические правила с ног на голову. Мало того, что женщинам нет необходимости придерживаться рекомендаций о длине галстука (в мужском дресс-коде существует четкий регламент), разрешается носить его со всем гардеробом: с деловыми костюмами и рубашками, свитерами и пиджаками или даже с платьем.

Мужские галстуки чаще сшиты из шелка, вискозы или полиэстера, тогда как женские могут быть из кожи, бархата, денима, кружева, расшиты бисером или пайетками. Кастомизация (придание индивидуальности массовому товару) данного аксессуара не составит труда. Можно добавить зажим, брошь, камею, медальон с камнем или соединить с нитью жемчуга.

Броши уже не первый сезон сопровождают коллекции мировых дизайнеров и в 2025 продолжат радовать модниц своим разнообразием: минималистичные и роскошные, миниатюрные и гигантские, в форме цветка и анималистичные, пластиковые и с природными камнями, одна или россыпь из брошей.

Ранее броши прикалывали на вечерние платья и жакеты, добавляя им нарядности и блеска, а в наши дни кутюрье предлагают носить их каждый день и прицеплять на бейсболки и перчатки, шарфы и шали, куртки и джинсовые рубашки, пальто и кардиганы, а также использовать в качестве пуговиц и зажимов для галстука.