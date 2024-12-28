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Стартовал 12-й сезон сериала «Склифосовский»

Состоялась премьера 12-го сезона популярного сериала «Склифосовский».

Стартовал 12-й сезон сериала «Склифосовский»
Сериал “Склифосовский”. Скриншот из видео

В новом сезоне зрителей ждут напряженные сюжетные повороты: как сложится судьба доктора Брагина (Максим Аверин), сможет ли он вернуть звание лучшего хирурга, и чем закончится борьба Павловой (Елена Яковлева) за жизнь Кривицкого (Андрей Ильин), которому срочно нужна операция на сердце? Кроме того, зрители увидят развитие отношений Инны (Полина Долиндо) и Волошина (Дмитрий Ульянов), а также новые проблемы в жизни Нины (Анна Якунина), у которой неожиданно появляется отец (Сергей Никоненко).

Режиссер проекта Юлия Краснова отметила, что в этом сезоне будет затронута тема школьного буллинга, а также подчеркнула, что появление отца Нины внесет новые краски в жизнь героини и ее матери (Нина Усатова).  Еще на платформе доступен спецпроект «Короче, Склифосовский», который позволит зрителям заглянуть за кулисы съемок и узнать больше об актерах и создании сериала. 12+

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