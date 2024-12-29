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Дворцовая, Невский и ярмарки: новогодняя программа Петербурга

В Петербурге представили разнообразную программу для празднования Нового года.

Дворцовая, Невский и ярмарки: новогодняя программа Петербурга
Фото: Baltphoto / Дарья Иванова

Основные гуляния развернутся на Дворцовой площади, где 31 декабря с 21:00 до 03:00 1 января фасад здания Штаба гвардейского корпуса станет полотном для сказочных световых проекций, а незадолго до полуночи будет транслироваться новогоднее обращение президента России. Площадь украсит праздничная иллюминация, живая елка и бесплатная горка для катания на тюбингах, имитирующая ледяной склон. Также на площади будут работать тематические фотозоны и рождественская почта. От концерта и фейерверка в этом году отказались.

От Дворцовой площади через Триумфальную арку можно будет выйти на Невский проспект, который в праздничные дни станет сверкающей праздничной магистралью с елками и народными гуляниями на прилегающих площадях. Городская рождественская ярмарка будет работать с 14 декабря по 9 января на трех площадках: на Манежной площади с Малой Садовой и Кленовой улицами, а также на Московской площади. Гостей ждут ремесленные и кулинарные мастер-классы, точки питания и торговые домики с изделиями народных промыслов и фермерскими продуктами. Во дворе Гостиного Двора будет работать большой каток с прокатом коньков, а в парке «Новая Голландия» пройдут праздничные мероприятия для детей, включая интерактивные спектакли, викторины и мастер-классы, также там будут открыты каток и рождественская ярмарка.

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