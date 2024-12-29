Принц Уильям развеселил поклонников историей о неудачном подарке Кейт

Принц Уильям рассказал о самом странном подарке, который он когда-либо делал Кейт Миддлтон. Этой историей он вызвал улыбки у поклонников королевской семьи.

На фоне переживаний за здоровье принцессы Уэльской, которая весь год боролась с онкологией, и постепенного её возвращения к королевским обязанностям, юмор принца Уильяма воспринимался особенно тепло. В эфире BBC Radio Five Live он поделился историей о том, как в начале их отношений он подарил Кейт бинокль. Принц признался, что решение о таком подарке было спонтанным, и он до сих пор не понимает, почему ему пришла в голову именно эта идея. По словам Уильяма, Кейт до сих пор не дает ему забыть об этом странном подарке.

Эта забавная история развеселила публику и, по мнению многих, свидетельствует о том, что лечение принцессы приносит положительные результаты, и она действительно возвращается к нормальной жизни, позволяя принцу шутить на их общие темы.