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В БДТ покажут киноверсию спектакля Андрея Могучего

В БДТ имени Товстоногова 3 января состоятся показы киноверсии спектакля Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». Об этом сообщил «Театрал».

В БДТ покажут киноверсию спектакля Андрея Могучего
Фото: БДТ. Скриншот из Яндекс.Карт

Спектакль, являющийся третьей частью театрального сериала-блокбастера, впервые был представлен в 2021 году. Главную роль профессора Туба исполнил Сергей Дрейден, для которого эта работа стала последней. Спектакль отличается сложной драматургией Светланы Щагиной, включающей философские размышления, и музыкой Владимира Розанова, использовавшего концерт Моцарта в исполнении Марии Юдиной. Художественное оформление Александра Шишкина также примечательно, например, засыпанием сцены песком.

В отличие от первых двух эпизодов, «Эпизод 7» переносит зрителей в «пространство памяти», где переплетаются советское прошлое, сталинские репрессии и фантасмагорические сны.

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