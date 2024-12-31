Что покажут федеральные каналы в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь для россиян — это время теплых традиций и праздничных телешоу. Федеральные каналы ежегодно показывают в это время самые праздничные телешоу, фильмы и музыкальные программы.

Первый канал покажет программу «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе» 31 декабря в 21:00. Это праздничное шоу, посвященное 30-летию канала. Зрители смогут насладиться музыкальным хит-парадом самых любимых песен за последние десятилетия. Программа продлится до 6:00 утра. Ведущими будут легенды отечественного телевидения, такие как Анна Шатилова, Леонид Якубович, Лариса Гузеева и другие популярные артисты.

В 23:55 эфир прервется для традиционного обращения президента Владимира Путина.

Канал «Россия» будет транслировать уже традиционные «Песни от всей души» и «Новогодний голубой огонек — 2025». Начало будет в 20:30, а закончится новогодний показ в 5:00. Особую атмосферу подарят сказочные декорации и уникальные музыкальные дуэты. Выступления Shaman, Григория Лепса, Александры Пахмутовой и Хиблы Герзмавы. Ведущими этих новогодних программ станут Андрей Малахов, Мария Ситтель, Николай Басков и Татьяна Веденева. На сцене также выступят Валерия, Игорь Николаев, Стас Михайлов, Пелагея и многие другие звезды.

НТВ в своём новогоднем эфире до и после боя курантов покажут специальный выпуск популярного шоу «Маска» с ведущим Вячеславом Макаровым. В нем выступят победители всех сезонов и финалисты юбилейного выпуска. А сразу после будет «Новогодний квартирник у Маргулиса». Начнется новогодний марафон с 0:35 и до утра. Оба этих шоу обещают магическую атмосферу, неожиданные музыкальные коллаборации и давно полюбившиеся дуэты. 0+