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Новогоднее шоу «Хроники чудес» представил цирк на Фонтанке

Петербургский цирк на Фонтанке анонсировал новогоднее шоу «Хроники чудес», которое сочетает в себе выступления людей и животных с высокими технологиями. В этом экспериментальном спектакле, по словам директора цирка Татьяны Бушковой, представлена новая постановка и уникальный формат, который продолжает эксперимент, начатый в прошлом году с программой WOW.

Новогоднее шоу «Хроники чудес» представил цирк на Фонтанке
Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Шоу «Хроники чудес» включает в себя не только традиционные цирковые номера, но и элементы робототехники. Дрессировщик и технический директор шоу Сергей Стрелецкий поделился, что у цирка есть манеж-экран, экраны над залом, робособаки и другие роботы. Команда артистов в кратчайшие сроки обновила свои номера, создала новые костюмы и декорации, а также написала новый сценарий специально для этого шоу.

Сюжет разворачивается вокруг доброго волшебника, которого играет клоун Дэвид Ларибле. Поезд прибывает на Варшавский вокзал, и вскоре часы должны пробить полночь. Однако темные силы похищают у волшебника часовую стрелку, останавливая время. Чтобы вернуть Новый год, герою предстоит собрать свет со всех уголков города и сразиться с противником, получая помощь от акробатов, воздушных гимнастов, эквилибристов и дрессировщиков с их питомцами.

Одним из главных сюрпризов шоу станут номера, в которых люди и роботы, а также животные и роботы взаимодействуют друг с другом, выполняя танцы и трюки. Один из режиссеров-постановщиков Тимофей Пендик подчеркивает, что российский цирк способен удивлять, создавая уникальные номера, такие как выступления живых собак вместе с робособаками.

Создатели шоу отметили, что четвероногим артистам потребовалось время, чтобы привыкнуть к новым условиям на манеже, но с роботами быстро наладили контакт, за исключением белых тигров, которым еще предстоит подружиться с робособаками. 6+

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