Россиянам назвали самые ожидаемые кинопремьеры наступившего года

Россиянам представили список самых ожидаемых премьер 2025 года, среди которых будут байопики, сказки и боевики, основанные на культовых кинофраншизах.

В первый день года на экраны вышел фильм «Волшебник Изумрудного города» 6+, созданный Игорем Волошиным, который предлагает новое прочтение известной сказки.

23 января зрителей порадует картина «Василий» 12+ с Александром Петровым в главной роли, а в конце месяца состоится премьера исторической ленты «Злой город» 12+, переносящей зрителей в 1238 год, когда народ сражался за Козельск. 20 февраля начнется показ «Красного шелка» 12+, а также биографической картины «Пророк. История Александра Пушкина». 6+

Кроме того, зрители смогут увидеть долгожданное продолжение «Аватара» от Джеймса Кэмерона под названием «Огонь и Пепел» 12+. В кинотеатрах также выйдут новинки «Соловей против Муромца» 6+ и «Миссия невыполнима: Финальная расправа» 18+ с Томом Крузом в главной роли, что обещает сделать 2025 год насыщенным для любителей кино.