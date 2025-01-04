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Юра Борисов и Марк Эйдельштейн номинированы на премию BAFTA в категории «Лучшая мужская роль»

Российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн номинированы на премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за свои роли в фильме «Анора» режиссёра Шона Бейкера. Об этом сообщается на сайте премии BAFTA.

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн номинированы на премию BAFTA в категории «Лучшая мужская роль»
Фото: скриншот видео

Кроме того, фильм «Анора» также получил номинацию на «Лучший фильм», а Шон Бейкер был выдвинут в категории «Лучший режиссёр». Это признание стало значительным достижением для российской киноиндустрии на международной арене.

Имена победителей премии BAFTA будут объявлены на церемонии, которая состоится 16 февраля. Номинации уже привлекли внимание зрителей и критиков, подчеркивая талант и вклад российских актёров в мировое кино.

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