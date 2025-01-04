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Выставка «Озарения» открылась в Полярном флигеле Шереметевского дворца

В Петербурге в Полярном флигеле Шереметевского дворца начала свою работу выставка «Озарения», которая продлится до 27 апреля 2025 года. На этой уникальной экспозиции представлены детские воспоминания известных деятелей искусства, таких как Игорь Стравинский, Всеволод Мейерхольд, Николай Добужинский, Васлав Нижинский и Александр Бенуа. Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре Петербурга.

Выставка «Озарения» открылась в Полярном флигеле Шереметевского дворца
Фото: скриншот фото

Посетители выставки смогут погрузиться в мир детских впечатлений этих великих художников, музыкантов и писателей. Для маленьких гостей организаторы подготовили специальный аудиомаршрут, который озвучит истории из детства знаменитостей, в то время как взрослые смогут ознакомиться с ними самостоятельно.

Кроме того, 11 января в рамках выставки пройдет мастер-класс по созданию новогодних игрушек. Это мероприятие станет отличной возможностью для всех желающих проявить свои творческие способности и создать уникальные украшения.

Выставка «Озарения» предлагает уникальный взгляд на детские воспоминания великих мастеров и станет интересным опытом для всех посетителей. 0+

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