На первом канале 7 января пройдет «Рождество с Григорием Лепсом»

Во вторник 7 января на первом канале состоится телеверсия традиционного рождественского гала-концерта “Рождество с Григорием Лепсом”. В этом специальном выпуске Лепс и его звездные гости подведут итоги года и поздравят зрителей с наступающим праздником.

В программе ожидаются выступления таких артистов как Татьяна Куртукова, Shaman, Дима Билан, Владимир Пресняков, Юлия Савичева, Валя Карнавал, Стас Михайлов, Люся Чеботина, Наталья Подольская, Annа Asтi, Эмин, Лариса Долина, Анита Цой, Ани Лорак, Зара, Александр Панайотов, Александра Воробьева, Сосо Павлиашвили и многие другие.

Ведущими концерта станут Яна Чурикова и Дмитрий Хрусталев. Посмотреть это музыкальное шоу можно 7 января в 16:45. 12+