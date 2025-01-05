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В Петербурге состоится премьера шоу «Новогодняя китайская феерия»

В БКЗ «Октябрьский» 10 января состоится всероссийская премьера уникального семейного шоу «Новогодняя китайская феерия». Об этом большой концертный зал сообщил на своем сайте.

В Петербурге состоится премьера шоу «Новогодняя китайская феерия»
Фото: скриншот из видео

Зрителям представят захватывающее путешествие в мир восточной культуры, наполненное цирковыми номерами, акробатическими трюками, танцами львов и драконов, а также впечатляющим световым шоу. Это мультижанровое представление объединит традиции китайского циркового искусства с современными технологиями и инновационными световыми эффектами. В шоу примут участие лауреаты международных премий, а режиссером выступит Ксения Сафи, известная своими постановками мультимедийных и огненных шоу.

Новогоднее приключение начнется уже в фойе БКЗ, где гостей ждут тематические развлечения.

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