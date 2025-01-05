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Туристы беспокоятся о закрытии границ из-за вспыхнувшего в Китае метапневмовируса

В социальных сетях распространились сообщения о вспышке «нового» метапневмовируса человека в Китае, вызывающей переполнение больниц и симптомы, схожие с COVID-19. Туристы беспокоятся, что границы придется закрыть из-за появившейся инфекции. Однако, согласно официальному заявлению Управления по контролю и профилактике заболеваний Китая, речь идет о сезонном подъеме заболеваемости респираторными инфекциями, включая грипп, метапневмовирус человека и риновирус, что является типичным для этого времени года. Китайские органы здравоохранения не подтверждают необычный или критический всплеск именно метапневмовируса.

Туристы беспокоятся о закрытии границ из-за вспыхнувшего в Китае метапневмовируса
Фото: Pxhere

Известный биолог Анча Баранова подчеркнула, что метапневмовирус человека (hMPV) – это давно известный вирус, вызывающий ОРВИ, и нет причин для паники. Симптомы включают повышение температуры, кашель, насморк и головную боль. У маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом могут наблюдаться осложнения, затрагивающие нижние дыхательные пути. Специфического лечения от hMPV не существует, и заболевание обычно проходит за 5-7 дней с применением симптоматической терапии.

Сообщения о переполненных больницах в Китае, которые распространили в зарубежных СМИ, вероятно, преувеличены и отражают сезонный рост заболеваемости ОРВИ в целом.

В России также отмечается характерный для этого времени года рост активности ОРВИ, причем увеличивается доля вирусов гриппа, особенно гриппа А(H1N1)2009, который чаще других приводит к тяжелому течению заболевания и легочным осложнениям. Роспотребнадзор рекомендует гражданам проявлять особую бдительность в отношении своего здоровья в этот период.

Для профилактики респираторных инфекций эксперты рекомендуют регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептик после посещения общественных мест, носить маски или респираторы в людных местах для снижения количества вдыхаемых вирусных частиц, чаще проветривать помещения, а также употреблять продукты, полезные для иммунной системы.

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