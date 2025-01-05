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«Аутсорс» и «Москва слезам не верит»: какие сериальные новинки ждут зрителей в 2025 году

Названы 10 самых ожидаемых российских сериалов 2025 года.

1. «Танго на осколках» (18+)

«Аутсорс» и «Москва слезам не верит»: какие сериальные новинки ждут зрителей в 2025 году
Фото: “Танго на осколках”. Скриншот из видео

Супруги, прошедшие через бедность и невзгоды со студенческих лет и достигшие достатка, сталкиваются с трагедией: муж внезапно умирает в постели любовницы, учительницы танго, которой он был увлечен. Вдова, потрясенная предательством и потерей, переживает шок, усугубленный появлением умершего мужа в зеркалах, с которым она начинает вести диалоги, полные взаимных обид и попыток понять причины их отдаления. Параллельно она записывается в школу танго, где знакомится с той самой любовницей. Эта камерная драма от продюсерской компании Валерия Тодоровского с Юлией Снигирь и Денисом Шведовым исследует сложные отношения и последствия измены.

2. «Аутсорс» (18+)

«Аутсорс» и «Москва слезам не верит»: какие сериальные новинки ждут зрителей в 2025 году
Фото: “Аутсорс”. Скриншот из видео

В мрачных 90-х, в тюрьме для особо опасных преступников за полярным кругом, появляется новый исполнитель смертных приговоров (Иван Янковский). Его гуманное отношение даже к серийным маньякам удивляет напарников (Эльдар Калимулин, Данил Стеклов), но затем он выдвигает шокирующую идею: продавать право на исполнение приговора родственникам жертв, отдавая эту работу на аутсорс. Справедливо и выгодно, считает он, ведь государство платит мало. Режиссер Душан Глигоров («Хрустальный», «Трасса») создал гипнотический психологический триллер о преступлении и наказании, который стал главным открытием фестиваля онлайн-кинотеатров “Новый сезон” в 2024 году и, по мнению многих, является лучшей его работой со времен «Хрустального». Сценарист — Анна Козлова.

3. «Подслушано в Рыбинске» (18+)

«Аутсорс» и «Москва слезам не верит»: какие сериальные новинки ждут зрителей в 2025 году
Фото: “Подслушано в Рыбинске”. Скриншот из видео

Режиссером нового сериала «Подслушано в Рыбинске» выступил Петр Тодоровский-младший, известный по работам «Полет» и «Здоровый человек», а сценарий написал Иван Баранов. Сериал представляет собой ироничный триллер, где главные роли исполняют Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев. Трибунцев играет провинциального журналиста Юру, уставшего от жизни и страдающего эпилептическими приступами с галлюцинациями, которые предсказывают будущие преступления. Минекаев исполняет роль туповатого гопника Ширмика, с которым Юра случайно знакомится. Примечательно, что после выхода сериала «Слово пацана» многие актеры второго плана, кроме Леона Кемстача, получили множество новых ролей, в то время как Рузиль Минекаев вновь играет персонажа похожего типа.

4. «Между нами химия» (18+)

«Аутсорс» и «Москва слезам не верит»: какие сериальные новинки ждут зрителей в 2025 году
Фото: “Между нами химия”. Скриншот из видео

Режиссером проекта выступила Ксения Чувикова, а сценарий написали Карина Чувикова, Юлия Гулян и Евгения Хрипкова. В центре сюжета — Таня, мать-одиночка, работающая таксистом по ночам. Несмотря на трудности, она считает себя счастливой, но узнает о своем смертельном диагнозе — раке. Не желая оставлять детей сиротами, Таня решает срочно выйти замуж, чтобы обеспечить им заботу после своей смерти. Хотя завязка сюжета не отличается оригинальностью, актриса Александра Бортич, исполняющая главную роль, придает героине особую витальность и энергию, заставляя зрителей сопереживать ей. Отдельно стоит отметить режиссерский дебют Ксении Чувиковой, которая ранее занималась бизнесом, а затем решила посвятить себя кино.

5. «Гостья» (16+)

«Аутсорс» и «Москва слезам не верит»: какие сериальные новинки ждут зрителей в 2025 году
Фото: “Гостья”. Скриншот из видео

Режиссер Иван Петухов и сценарист Анастасия Кузнецова представляют житейскую историю о том, не поздно ли изменить свою жизнь, даже если ты одинока, немолода и, кажется, прожила её зря. В центре сюжета — 47-летняя Зоя (блестящая Ирина Пегова), чья жизнь, кажется, катится под откос: проблемы на работе, ушедший муж, отсутствие детей и тоска, которую она топит в алкоголе. Все меняется, когда Зоя находит в подъезде бездомную девочку Марину (Дарья Верещагина) и решает её приютить. После этого жизнь Зои начинает налаживаться, а у её обидчиков, напротив, всё идёт наперекосяк. Зоя ещё не знает, что за переменами стоит Марина, которая, возможно, связана с загадочной гибелью астрофизика Никольского. Фильм, с неожиданным фантастическим поворотом, поднимает вопросы о возможности исправить прошлое и обрести счастье.

6. «Москва слезам не верит» (18+)

«Аутсорс» и «Москва слезам не верит»: какие сериальные новинки ждут зрителей в 2025 году
Фото: “Москва слезам не верит”. Скриншот из видео

Режиссер Жора Крыжовников, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», совместно со сценаристами Евгенией Хрипковой, Алиной Тяжловой, Аксиньей Борисовой и Юлией Гулян, взялся за смелый проект – переосмысление культового сюжета, перенеся его действие в начало 2000-х. Зрители надеются, что Крыжовников не испортит оригинал, а наоборот, привнесет новые смыслы и мемы. История начинается с побега Ксюши от мужа-тирана в Москву с маленьким ребенком. В столице она находит подруг в лице студентки-медика Оли и легкомысленной Маши, мечтающей об иностранцах. Действие переносится на 20 лет вперед. В ролях задействованы Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова и Тина Стойилкович.

7. «ФГУП «Луч» (18+)

«Аутсорс» и «Москва слезам не верит»: какие сериальные новинки ждут зрителей в 2025 году
Фото: “ФГУП “ЛУЧ”. Скриншот из видео

Под непримечательным названием скрывается история о тайной организации «Луч», которая занимается борьбой с нечистью, такой как демоны и вампиры. Главный герой, неудачник Коля, внезапно узнает, что он избранный, которому предстоит спасти мир. Проблема в том, что никто не знает, какая у него суперсила и как её активировать. После этого жизнь Коли, и без того незавидная, становится ещё более запутанной. Режиссер Александр Собичевский («Убойный отпуск») собрал звёздный актёрский состав, включая Алексея Базанова, Сергея Гилева, Тимофея Трибунцева, Степана Девонина, Антона Филипенко, Евгения Муравича, Ольгу Лапшину, Александру Бортич и Илью Соболева. Сценарий написан Александром Собичевским, Глебом Хлебниковым, Игорем Марченко и Кристиной Манжулой.

8. «Этерна» (18+)

«Аутсорс» и «Москва слезам не верит»: какие сериальные новинки ждут зрителей в 2025 году
Фото: “Этерна”. Скриншот из видео

Режиссер Сергей Трофимов представляет вторую попытку экранизации произведений Веры Камши. Действие разворачивается в альтернативной реальности Европы XVII века, где династия Олларов захватила трон Талига. Законный наследник, скрывающийся в Агарисе, стремится вернуть себе власть. В фильме снялись Юрий Чурсин, Валентина Ляпина, Антон Рогачев, Иван Трушин, Павел Чинарев, Антон Кузнецов и Ксения Трейстер. Сценарий написан Сергеем Калужановым, Сергеем Козиным и Евгением Барановым.

9. «Хирург» (18+)

«Аутсорс» и «Москва слезам не верит»: какие сериальные новинки ждут зрителей в 2025 году
Фото: “Хирург”. Скриншот из видео

Режиссер Илья Ермолов («Золотое дно», «13 клиническая. Начало») представляет остросюжетный сериал, раскрывающий мрачную изнанку черного рынка трансплантологии. За фасадом престижной клиники разворачиваются пугающие события, в которые оказываются втянуты талантливый хирург, нуждающийся в средствах для научных исследований, аспирантка и журналистка со смертельным диагнозом. Попав в этот мир однажды, выбраться из него практически невозможно, и каждый персонаж сталкивается с жестоким выбором: «или ты, или тебя». Илья Ермолов, один из наиболее интересных молодых режиссеров, обещает создать захватывающую историю. В ролях: Сергей Гилев, Вильма Кутавичюте, Марина Ворожищева, Евгений Санников, Анна Завтур, Софья Аржаных и Маша Мацель. Сценарий написан Стасом Ивановым и Василием Клепацким.

10. «Монастырь-2» (18+)

«Аутсорс» и «Москва слезам не верит»: какие сериальные новинки ждут зрителей в 2025 году
Фото: “Монастырь-2”. Скриншот из видео

Режиссером второго сезона сериала стал Сергей Попов, заменив Александра Молочникова. Персонаж Анастасии Ивлеевой больше не появится, а фокус сместится на героя Марка Эйдельштейна, чья карьера, после роли в «Аноре», похоже, вышла на международный уровень. Сюжет рассказывает о послушнике Юре, который вырос в монастыре и теперь переезжает в Москву для учебы в университете, что для него становится настоящим культурным шоком. В столице он знакомится со своей сводной сестрой-блогером и узнает о семейных тайнах, которые от него скрывали. Параллельно, перемены происходят и в жизни его деда, отца Варсонофия, которого играет Филипп Янковский. Сценарий написан Александрой Ремизовой, Сергеем Поповым и Никитой Поповым.

 

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