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Бывший игрок «Зенита» Халк женился на племяннице своей бывшей жены

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Халк женился на племяннице своей бывшей жены, с которой он прожил в браке 12 лет. О свадьбе пара объявила в социальных сетях, отметив, что их любовь соединилась перед Богом. Новой избранницей футболиста стала Камила Анжело.

Бывший игрок «Зенита» Халк женился на племяннице своей бывшей жены
Фото: Халк. Скриншот из видео

Халк и Камила планировали пожениться еще в 2020 году, когда футболист играл в Китае, и даже показывали обручальные кольца. Однако торжественная церемония состоялась только сейчас. За это время у пары родилось двое детей. У Халка также есть трое детей от брака с бывшей женой Ираной, включая удочеренную девочку.

Ирана тяжело переживала разрыв и признавалась, что была в шоке от того, что новой избранницей футболиста стала её племянница, которая младше её на десять лет. Она считала Камилу «как дочь» и чувствовала себя преданной.

Сейчас 38-летний Халк выступает за «Атлетико Минейро». В последнем сезоне бразильской Серии А он провел 24 матча, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Его контракт с клубом действует до конца 2026 года. «Атлетико Минейро» завершил чемпионат на 12-м месте.

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