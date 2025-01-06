Пенсии в 2025 году: на что могут рассчитывать россияне

В 2025 году россиян ожидает увеличение пенсионных выплат, о чем сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Повышение коснется нескольких видов пенсий.

Индексация страховых пенсий

Страховые пенсии были проиндексированы на 7,3% с 1 января. Важно отметить, что проиндексированные выплаты за январь получат пенсионеры, которым они приходят в начале месяца, не позднее 28 декабря. Также, впервые за долгое время, индексацию получат и 7 миллионов работающих пенсионеров.

Индексация социальных пенсий

С 1 апреля запланирована индексация социальных пенсий, которая составит 14,75%. Социальную пенсию получают граждане, достигшие престарелого возраста и не имеющие права на страховую пенсию, в частности, из-за отсутствия необходимого стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Увеличение военных пенсий

С 1 октября будет увеличена военная пенсия. Изначально в бюджете был заложен параметр в 4,5%, однако с учетом инфляции было принято решение увеличить выплаты на 5,1%.

Пенсионный возраст

В 2025 году на пенсию не смогут выйти мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. Они смогут уйти на заслуженный отдых только в 2026 году из-за переходного периода пенсионной реформы.