  • 18+

  • Сегодня

    06.01.25, Пн

    Погода

    -4°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Пенсии в 2025 году: на что могут рассчитывать россияне

В 2025 году россиян ожидает увеличение пенсионных выплат, о чем сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Повышение коснется нескольких видов пенсий.

Пенсии в 2025 году: на что могут рассчитывать россияне
Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Индексация страховых пенсий

Страховые пенсии были проиндексированы на 7,3% с 1 января. Важно отметить, что проиндексированные выплаты за январь получат пенсионеры, которым они приходят в начале месяца, не позднее 28 декабря. Также, впервые за долгое время, индексацию получат и 7 миллионов работающих пенсионеров.

Индексация социальных пенсий

С 1 апреля запланирована индексация социальных пенсий, которая составит 14,75%. Социальную пенсию получают граждане, достигшие престарелого возраста и не имеющие права на страховую пенсию, в частности, из-за отсутствия необходимого стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Пенсии в 2025 году: на что могут рассчитывать россияне
Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Увеличение военных пенсий

С 1 октября будет увеличена военная пенсия. Изначально в бюджете был заложен параметр в 4,5%, однако с учетом инфляции было принято решение увеличить выплаты на 5,1%.

Пенсионный возраст

В 2025 году на пенсию не смогут выйти мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. Они смогут уйти на заслуженный отдых только в 2026 году из-за переходного периода пенсионной реформы.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Исследование показало, сколько россиян боятся заболеть раком

Исследование показало, сколько россиян боятся заболеть ракомНовости
Онкология больше остальных заболеваний пугает россиян. Заболеть раком боятся 61,2% человек. При этом более половины — 52,1% — взрослых россиян считают, что их состояние здоровья удовлетворительное. Хорошим же его назвали 43,1% жителей России, и лишь 4,7% полагают, что их организм находится в плохом состоянии. Интересно, что наиболее здоровыми себя считают...
Подробнее

Стали известны самые популярные у россиян страны для отдыха в 2024 году

Стали известны самые популярные у россиян страны для отдыха в 2024 годуНовости
Наиболее востребованной страной у российских туристов остаётся Турция. Аналитики компании «Ингосстрах» выяснили, где жители России в 2024 году предпочитали отдыхать. Первое место по популярности в этом рейтинге заняла Турция, а далее идут Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет. В пятёрку лидеров также вошли Таиланд и Шри-Ланка. Ещё россияне по-прежнему выбирают...
Подробнее