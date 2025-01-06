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Двое школьников в Красном Селе потушили Вечный огонь, забросав его снегом

В Красном Селе мальчики потушили Вечный огонь снегом. Об этом сообщила «Фонтанка.Ру».

Двое школьников в Красном Селе потушили Вечный огонь, забросав его снегом
Фото: Baltphoto

Вечером 5 января в полицию поступило сообщение о том, что в парке, расположенном рядом с мемориалом, пламя Вечного огня было потушено неизвестными. В ходе оперативных действий были установлены личности нарушителей. Ими оказались двое восьмилетних мальчиков. С малолетними хулиганами была проведена профилактическая беседа в присутствии их законных представителей. В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей детей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ.

Напомним, что ранее уже сообщалось об аналогичном случае в Ленобласти, где школьники забросали Вечный огонь снегом.

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