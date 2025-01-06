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В Петербурге вручат «Фото-Оскары» 30 января

В Петербурге 30 января состоится 7-я церемония вручения всероссийской фотопремии Russian Photo Awards 2024.

В Петербурге вручат «Фото-Оскары» 30 января
Фото: pxhere

Эта премия, которая считается «Оскаром» для фотографов в России, в этом году собрала 11963 работы в 30 различных номинациях. Фотоснимки оценивало жюри из 60 экспертов-фотографов с мировым именем. На церемонии будут объявлены победители в каждой номинации, а также автор «Фото года», который получит главный приз — 100 тысяч рублей.

Мероприятие состоится 30 января (четверг) во дворце «Олимпия», расположенном по адресу: Петербург, Литейный проспект, дом 14. Сбор гостей начнется в 16:00, а начало мероприятия запланировано на 17:00.

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