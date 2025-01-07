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Настя Ивлеева перепутала праздники и поздравила россиян с Пасхой в рождественскую ночь

Телеведущая и актриса Настя Ивлеева привлекла внимание пользователей социальных сетей своим неожиданным поздравлением с Пасхой в рождественскую ночь. Бывшая ведущая шоу «Орел и решка» после свадьбы вновь активизировалась в интернете и опубликовала пост с фразой «Христос Воскресе!» Однако, спустя всего пять минут, блогеры указали ей на ошибку, и Ивлеева поспешила удалить публикацию.

Настя Ивлеева перепутала праздники и поздравила россиян с Пасхой в рождественскую ночь
Фото: скриншот видео

В новом посте Настя уже поздравила своих подписчиков с Рождеством Христовым, лаконично написав: «С Рождеством Христовым!» Это недоразумение не осталось без внимания, и многие пользователи отметили, что даже звезды могут ошибаться, особенно в преддверии праздников.

Напомним, что в конце прошлого года Настя Ивлеева вышла замуж за Филиппа Бегака, представителя известной династии Михалковых-Кончаловских. Филипп, работающий ведущим на канале «Культура» и занимающийся фермерским бизнесом, имеет восьмилетнюю дочь от предыдущего брака.

Подруги и коллеги по шоу-бизнесу, такие как Мария Погребняк, выразили радость за Ивлееву, отметив, что этот новый этап в жизни открывает для нее множество перспектив.

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