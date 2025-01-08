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В Ленинградском зоопарке сравнили символы наступившего года – удавов и питонов

С началом Нового 2025 года Ленинградский зоопарк решил провести сравнение символов года и разобраться в отличиях между питонами и удавами. Эти два вида змей часто путают, но у них есть как сходства, так и различия.

В Ленинградском зоопарке сравнили символы наступившего года - удавов и питонов
Фото: pxhere.com

Одинаковая продолжительность жизни (примерно 10-40 лет) и маскировочная окраска (коричневая, серая, зелено-черная) являются, пожалуй, единственными общими чертами.

Как сообщается в телеграмм-канале Ленинградского зоопарка, отличий у этих двух видов змей больше. Питоны могут достигать длины от 80 сантиметров до 12 метров, в то время как удавы меньше – от 40 сантиметров до 5 метров, за исключением анаконды, которая может превышать 10 метров. Питоны имеют массивное тело, тогда как удавы более стройные, так как многие из них обитают на деревьях. Зубы у этих змей также имеют различное строение: у удавов они направлены назад, а у питонов имеются специальные кости в челюсти, которые несут дополнительные зубы.

Кроме внешних признаков, есть и другие важные различия. Удавы могут проглотить до 50% от своей массы, тогда как питоны способны съесть до 100%. Это также влияет на время переваривания пищи: у удавов процесс занимает 1-2 недели, а у питонов – 2-3. Существенным различием является и способ размножения: удавы, кроме вида калабария, являются живородящими, рожая до 60 детенышей за раз, тогда как питоны откладывают яйца, и в кладке может быть до 100 яиц.

В дикой природе питонов можно встретить в Африке, Австралии и на Юге Азии, а удавов – в Америке, Северной Африке, Юго-Восточной Азии, Европе и на Ближнем Востоке. В Ленинградском зоопарке представлены различные виды питонов и удавов, включая коврового питона Бредли, королевского и тигрового питонов, а также множество видов удавов.

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