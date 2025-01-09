В Петербурге лед с крыши травмировал прохожего

В Петербурге на Заусадебной улице на голову прохожему упал лед с крыши здания. Инцидент попал на видео, которое распространила пресс-служба городской прокуратуры.

На видео видно, как лед падает с крыши здания прямо на голову мужчине, который находился рядом с машиной скорой помощи. Прокуратура Приморского района начала проверку по факту происшествия. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению собственником здания требований законодательства по содержанию сооружений в зимний период.

Ранее прокуратура сообщала о проверке после схода глыбы снега с крыши двухэтажного дома на прохожих на улице Правды в Центральном районе. В результате инцидента пострадала женщина, получившая ушиб головы, но госпитализация ей не потребовалась.