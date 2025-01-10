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В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за снегопада и обледенения

В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопада и обледенения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за снегопада и обледенения
Фото: Baltphoto

Предупреждение действует с 21:00 10 января до 15:00 11 января. По данным Росгидрометцентра, местами ожидается сильный снег. Водителей и пешеходов призывают к особой осторожности.

Главный синоптик города Александр Колесов ранее сообщал, что сильный снег ожидается в субботу и воскресенье на большей части территории Санкт-Петербурга, а общее количество осадков за два дня может составить 50-70% от месячной нормы. К понедельнику высота снежного покрова может увеличиться на 15-20 см.

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