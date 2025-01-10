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В Госдуме назвали «агонией» притязания Литвы на Калининград

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что Россия готова к возможным провокациям со стороны Литвы в отношении Калининградской области. Его комментарий прозвучал после того, как президент Литвы Гитанас Науседа выразил претензии на регион, назвав его «Малой Литвой» и предложив переименовать в Караляучус. Об этом сообщил info24.ru.

В Госдуме назвали «агонией» притязания Литвы на Калининград
Фото: pxhere

Заварзин назвал Литву «микрогосударством» и заявил, что их притязания — это «агония». Он подчеркнул, что Калининградская область является российской территорией, которая активно развивается в экономической, социальной и культурной сферах, при поддержке президента и правительства РФ.

Парламентарий также заверил, что Россия укрепила военную безопасность региона и готова дать адекватный ответ на любые провокации. Он отметил, что Литва является «сложным соседом», но при этом находится в «удручающем состоянии» из-за экономического и демографического кризиса. По мнению Заварзина, прибалтийским странам следует сначала навести порядок у себя.

В заключение он подчеркнул, что Россия продолжает укреплять Балтийский флот и постоянно работает над обеспечением безопасности Калининградской области. Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что страны НАТО не готовы к военному конфликту с Россией, поскольку их арсеналы уступают российским возможностям.

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