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Кардиолог Константинов назвал самые опасные сердечно-сосудистые заболевания

Кардиолог Илья Константинов выделил наиболее опасные заболевания сердечно-сосудистой системы. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Кардиолог Константинов назвал самые опасные сердечно-сосудистые заболевания
Фото: Pxhere

По словам врача, к наиболее опасным болезням относятся: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, которая может приводить к инсультам и инфарктам.

Константинов также обратил внимание на атеросклероз, который на начальных этапах может протекать бессимптомно. Однако наличие высокого давления и повышенного холестерина является поводом для обращения к врачу.

Особое внимание кардиолог уделил стенокардии, назвав её предвестником инфаркта. Он отметил, что симптомы стенокардии — это боль за грудиной и боль при физической нагрузке. При таких ощущениях, когда пациент вынужден останавливаться из-за боли, необходимо немедленно вызывать скорую помощь, так как это может быть признаком стенокардии, ведущей к инфаркту.

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