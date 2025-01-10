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Чиновники извинились перед блокадницей в Петербурге из-за протечки в квартире

В Петербурге чиновники извинились перед 103-летней блокадницей Ниной Сахарновой за протечку в её квартире, вызванную повреждением крыши. Вода текла три дня. Об этом внучка блокадницы сообщила «Фонтанке».

Чиновники извинились перед блокадницей в Петербурге из-за протечки в квартире
фото:pxhere

Публикация в СМИ, особенно упоминание блога Нины Сахарновой в TikTok, привлекли внимание властей и коммунальных служб.

По словам семьи Нины Георгиевны, они сразу обратились в ЖКС после обнаружения протечки, но проблема решалась не оперативно. Председатель ЖСК-132 сообщила, что ремонт кровли начался ещё в конце декабря, но крыша нуждается в полной замене, так как последний капремонт дома проводился в 2009 году.

Заместитель главы администрации Калининского района Николай Платонов осмотрел квартиру и дом, пообщался с блокадницей, её внучкой и представителями ЖСК. Он принес извинения Нине Георгиевне, подчеркнув, что был испуган увиденными фотографиями и видео.

Платонов отметил, что протечка произошла из-за трещины на стыке крыши. Он также заявил, что необходимые меры по локализации были проведены, последствия протечки будут устранены, а ремонт будет проведен за счёт ЖСК. Чиновник добавил, что если бы ЖСК своевременно сообщило о ситуации, проблема была бы решена быстрее.

Крышу в целом обследуют в теплое время года. Районная прокуратура также проводит проверку и пригласила на разговор председателя ЖКС. По словам подрядчиков, они демонтировали старую гидроизоляцию, провели просушку и мелкий ремонт с применением морозостойкого состава, нанесли битумный праймер и новую гидроизоляцию в два слоя.

Внучка Нины Георгиевны рассказала, что впервые столкнулась с такой серьёзной протечкой, и что она занимается капремонтом в Мариуполе, где «строит Мариуполь».

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