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Российские звезды в зоне пожаров Лос-Анджелеса: кто потерял свои дома

В Калифорнии продолжаются сильнейшие пожары, охватившие более 1,3 тысячи гектаров, включая Лос-Анджелес и его окрестности. Ущерб от стихийного бедствия оценивается в 150 миллиардов долларов, и как минимум 10 человек погибли. В элитном районе Пасифик-Палисейдс сгорели дома многих знаменитостей, среди которых Пэрис Хилтон, Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лав Хьюитт.

Российские звезды в зоне пожаров Лос-Анджелеса: кто потерял свои дома
Фото: скриншот видео

К сожалению, среди российских звезд также есть те, кто сам оказался в зоне бедствия или рискует потерять свое имущество.

Рэпер Тимати в 2021 году приобрел роскошную виллу в Лос-Анджелесе площадью 2000 кв. метров, стоимостью около 10 миллионов евро. На данный момент он не комментировал ситуацию с пожарами.

Алексей Воробьев был вынужден эвакуироваться из своего дома и переждал пожары в отеле. Он сообщил, что его дом находится в пяти минутах от пожара, но сам молодой человек в безопасности.

Анжелика Варум и Леонид Агутин владеют квартирой в Голливуде площадью 300 кв. метров, стоимостью около 2 миллионов долларов. Они периодически навещают свою дочь, которая живет в США. Никаких комментариев о своем имуществе они пока не дали.

Певица Рита Дакота рассказала, что жила всего в квартале от бушующего пожара. Она опубликовала фото из окна своего дома и сообщила о сгоревших любимых местах, включая пляж и музей. К счастью, ей и ее мужу удалось вылететь в безопасное место.

Российские звезды продолжают следить за ситуацией и выражают поддержку всем пострадавшим от стихии.

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