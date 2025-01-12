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Женщину вытащили из Невы у Литейного моста

В субботу 11 января вечером под Литейным мостом в Неве спасли 52-летнюю петербурженку, упавшую в ледяную воду. Очевидец увидел, как женщина держится на руках, борясь за жизнь. Об этом сообщила «Фонтанка».

Женщину вытащили из Невы у Литейного моста
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

На месте работали сотрудники ГАИ и МЧС, которые бросили ей веревку, но не рискнули спуститься в воду.

В 20:27 в дежурную часть поступило сообщение о человеке на льду под мостом. Спасатели быстро прибыли на место. Предварительно установлено, что женщина оказалась в воде добровольно и сама выбралась на лед. С переохлаждением ее доставили в Мариинскую больницу.

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