Женщину вытащили из Невы у Литейного моста

В субботу 11 января вечером под Литейным мостом в Неве спасли 52-летнюю петербурженку, упавшую в ледяную воду. Очевидец увидел, как женщина держится на руках, борясь за жизнь. Об этом сообщила «Фонтанка».

На месте работали сотрудники ГАИ и МЧС, которые бросили ей веревку, но не рискнули спуститься в воду.

В 20:27 в дежурную часть поступило сообщение о человеке на льду под мостом. Спасатели быстро прибыли на место. Предварительно установлено, что женщина оказалась в воде добровольно и сама выбралась на лед. С переохлаждением ее доставили в Мариинскую больницу.