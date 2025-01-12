Ранее озвученное повышение пенсий на 7,3% в 2025 году – это только начало

С 1 января 2025 года в России пенсии индексированы на 7,3%. В 2026 году индексация пройдет в два этапа: на 4,5% с 1 февраля и на 5,5% с 1 апреля. Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что в 2027 году планируется аналогичное повышение: на 4% с 1 февраля и на 4,1% с 1 апреля. Работающим пенсионерам не нужно будет подавать повторные заявки в Социальный фонд для индексации.

Сколько составит средний размер пенсии в 2025

В 2025 году средний размер страховой пенсии по старости составит около 24 059,12 рублей. С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 14,75%, что повысит их средний размер к концу года до 15 456 рублей.

Из-за чего предложили дополнительную индексацию

Эксперт Виктор Кудрявцев подчеркнул необходимость соответствия увеличения пенсий уровню инфляции, которая в 2024 году может достичь 9%, а реальная инфляция – 15-20%. Он предложил рассмотреть дополнительную индексацию в текущем году из-за высоких расходов пенсионеров на лекарства и отметил важность импортозамещения в фармацевтике для поддержки пожилых людей.