Социальные пенсии в России взлетят на 14,75%: что это значит для пенсионеров

Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75% с апреля 2025 года. Об этом рассказал в интервью РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин от партии «Единая Россия», отметив, что данное увеличение станет важным шагом для поддержки пенсионеров в условиях меняющейся экономической ситуации.

В беседе с RT Чаплин добавил, что в 2025 году российским пенсионерам следует учитывать новые экономические параметры для оптимизации своих пенсионных накоплений. Это заявление подчеркивает необходимость адаптации к текущим экономическим условиям и изменениям в финансовом планировании.

В зависимости с чем будет происходить индексация

Экономист Василий Колташов, комментируя ситуацию в эфире радио «Комсомольская правда», высказал мнение, что дополнительную индексацию пенсий следует проводить в зависимости от уровня фактической инфляции в стране. Это предложение может стать актуальным в свете стремления обеспечить пенсионерам достойный уровень жизни.