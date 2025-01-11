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Социальные пенсии в России взлетят на 14,75%: что это значит для пенсионеров

Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75% с апреля 2025 года. Об этом рассказал в интервью РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин от партии «Единая Россия», отметив, что данное увеличение станет важным шагом для поддержки пенсионеров в условиях меняющейся экономической ситуации.

Социальные пенсии в России взлетят на 14,75%: что это значит для пенсионеров
Фото: pxhere.com

В беседе с RT Чаплин добавил, что в 2025 году российским пенсионерам следует учитывать новые экономические параметры для оптимизации своих пенсионных накоплений. Это заявление подчеркивает необходимость адаптации к текущим экономическим условиям и изменениям в финансовом планировании.

В зависимости с чем будет происходить индексация

Социальные пенсии в России взлетят на 14,75%: что это значит для пенсионеров
Фото: pxhere.com

Экономист Василий Колташов, комментируя ситуацию в эфире радио «Комсомольская правда», высказал мнение, что дополнительную индексацию пенсий следует проводить в зависимости от уровня фактической инфляции в стране. Это предложение может стать актуальным в свете стремления обеспечить пенсионерам достойный уровень жизни.

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