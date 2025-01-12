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Премьера «Риголетто» состоится на новой сцене Мариинского театра

Премьера оперы Верди «Риголетто» состоится 15 января на новой сцене Мариинского театра.

Премьера «Риголетто» состоится на новой сцене Мариинского театра
Фото: скриншот видео

Сюжет оперы, основанный на запрещенной драме Гюго «Король забавляется», адаптирован либреттистом Пьяве. Вместо короля Франциска I в опере фигурирует герцог Мантуанский, а горбун Риголетто заменяет шута Трибуле.

Режиссер Иркин Габитов использовал масштабные бархатные декорации для создания атмосферы герцогского замка и грозовой ночи. На сцене также присутствуют крупные элементы, такие как колонны и высокие канделябры, которые подчеркивают действия персонажей. 12+

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