Премьера «Риголетто» состоится на новой сцене Мариинского театра

Просмотр любимых фильмов, сериалов и телепередач — одна из главных традиций россиян в праздничные выходные. Какой контент в период с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года выбирали петербуржцы и ленинградцы, выяснили аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС. Так, в самом начале зимних каникул жители обоих регионов чаще смотрели...