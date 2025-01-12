Премьера «Риголетто» состоится на новой сцене Мариинского театра

Премьера оперы Верди «Риголетто» состоится 15 января на новой сцене Мариинского театра.
Сюжет оперы, основанный на запрещенной драме Гюго «Король забавляется», адаптирован либреттистом Пьяве. Вместо короля Франциска I в опере фигурирует герцог Мантуанский, а горбун Риголетто заменяет шута Трибуле.
Режиссер Иркин Габитов использовал масштабные бархатные декорации для создания атмосферы герцогского замка и грозовой ночи. На сцене также присутствуют крупные элементы, такие как колонны и высокие канделябры, которые подчеркивают действия персонажей. 12+