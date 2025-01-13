Мощные моторы, беспилотники и экраны: что показали на CES 2025

С 7 по 10 января в Лас-Вегасе прошла ежегодная выставка потребительской электроники CES 2025, где ведущие мировые производители и стартапы представили свои последние разработки. В выставке приняли участие более 4,5 тысяч компаний, продемонстрировав новинки в области электроники, бытовой техники и автомобилестроения. О пяти самых впечатляющих технологиях рассказали 110km.ru.

Британская компания Donut Lab прогнозировала взрывной рост рынка электротранспорта до 4,4 триллиона долларов к 2032 году, и разработала революционные электромоторы. На CES 2025 компания представила мотор-колесо Donut Motor, обладающий невероятными характеристиками: 867 л.с. при весе всего 40 килограммов. Это соотношение мощности к весу превосходит даже двигатель Dark Matter от Koenigsegg, обеспечивая крутящий момент около 4300 Нм. Мотор-колесо Donut Motor от Donut Lab представлено в различных модификациях, что позволяет использовать его в самых разных видах транспорта: от мотоциклов и гиперкаров до самолетов. Самая мощная, 40-килограммовая версия, выдающая 867 л.с., являлась «хардкорной», но компания также предлагает более адаптированные варианты. Для электроскутеров предлагалась версия на 20 л.с., для мотоциклов – на 201 л.с., а для дронов – на 4 л.с. Эти более простые версии уже применяются в серийных мотоциклах Verge, экстремальных внедорожных байках Oruga Unitrack и электрических самолетах Hyper Q Aerospace.

Концерн Toyota завершит строительство своего «города будущего» Woven City у подножия горы Фудзи. Первые 100 жителей, в основном сотрудники Toyota и их семьи, заселятся в город уже этой осенью. Впоследствии в Woven City будут проживать около 2000 человек. Особенностью Woven City является запрет на обычные автомобили. По улицам будут передвигаться только беспилотные транспортные средства. Это первый «умный город» в Японии, построенный на месте бывшего завода Toyota Motor East Japan.

Здания города, преимущественно из дерева, расположены в шахматном порядке вокруг центральной площади. Вокруг зданий проходит кольцевая автодорога для беспилотного транспорта, а второстепенные дороги предназначены для велосипедов, скутеров и других средств индивидуальной мобильности. Зеленые зоны будут отданы исключительно пешеходам. Woven City будет оснащен технологиями искусственного интеллекта, а его жители будут участвовать в разработке и тестировании новых продуктов Toyota и её бренда Woven by Toyota.

Компания Continental представила на выставке CES свою концепцию «Emotional Cockpit» («Эмоциональный салон»), которая продемонстрирует будущее автомобильных интерьеров. Главным элементом концепции является экран E Ink Prism, протянувшийся во всю ширину передней панели и достигающий 1,3 метра. Этот экран, основанный на технологии электронных чернил, отличается минимальным энергопотреблением и широкими возможностями для персонализации. Continental посчитал, что он особенно понравится поколению Z, которое стремится к проявлению индивидуальности в цифровом пространстве. На CES 2025 компании PocketBook и Sharp также анонсировали новые цифровые постеры для интерьера на базе E Ink Spectra 6. Эти постеры используют 6 красителей и требуют зарядки всего раз в год, что говорит о перспективах развития технологии E Ink в самых различных областях.

Компания Continental, в дополнение к экранам на передней панели, представила технологию проекционных дисплеев на боковых окнах автомобилей. Эта инновация позволила затемнять стекла и проецировать на них изображения, графику или данные, видимые снаружи автомобиля.

Проекция осуществляется на задние боковые окна с помощью миниатюрного проектора, установленного на крыше. Технология, использующая искусственный интеллект (ИИ), может автоматически выбирать контент для демонстрации перед посадкой пассажиров. Например, на окна могут выводиться данные об уровне заряда батареи, маршрут, приветствие или имя клиента такси. Однако, графику можно персонализировать и настроить, позволяя владельцу автомобиля выводить на окна любую желаемую информацию или изображения, например, символику любимой спортивной команды.

BMW представила инновационную систему Panoramic iDrive, объединяющую информационно-развлекательную систему с классическим центральным экраном, огромным проекционным дисплеем на всю нижнюю часть лобового стекла и опциональным 3D-проекционным экраном в поле зрения водителя. Впервые за 25 лет медиасистема BMW лишилась фирменной шайбы управления, уступив место тактильным кнопкам на руле. Центральный экран оснащён матричной подсветкой, а проекционный дисплей Panoramic Vision разделён на три секции: приборная панель для водителя и две секции для виджетов, перетаскиваемых с центрального экрана. Опциональный 3D-дисплей проецирует навигационные данные прямо перед водителем. Новая мультимедиа и операционная система X на базе Android будут доступны в моделях BMW Neue Klasse до конца года.