Священнослужители обратили внимание на пророчества святого Игнатия Брянчанинова, в которых предсказываются тяжелые времена как для России, так и для Европы.

Святой Игнатий неоднократно говорил о зависти европейских народов к положению России, из-за чего многие лидеры в ЕС стремятся подражать западным тенденциям, надеясь повторить успехи Москвы. Однако, он подчеркивал, что именно духовная сила, основанная на Православной вере, укрепит народ России. В текущий момент писания Игнатия предвещают проблемы для России, призывая обращаться к Богу, проявляя благоговение и покорность его воле, а также молиться и сплотиться.

Святитель Игнатий известен своими аскетическими сочинениями, которые стали важным руководством для многих православных христиан. Его труды посвящены духовному деланию, борьбе со страстями, молитве, покаянию и достижению христианского совершенства.