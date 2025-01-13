Показы V Рождественского фестиваля «Вифлеемская звезда» перенесены на весну

V Рождественский фестиваль «Вифлеемская звезда» перенесен. Фестиваль пройдет с 20 марта по 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Все ранее приобретенные билеты будут действительны на новые даты, а в случае их несоответствия возможен возврат. Средства за билеты, купленные по «Пушкинской карте» или со скидкой, также будут возвращены в полном объеме.

Даты переноса: 20 марта – Концерт-открытие (Екатерининское собрание); 23 марта – «Планеты» (Атриум Главного штаба); 27 марта – Хиндемит «Гармония мира». Моцарт «Юпитер» (Большой итальянский просвет Эрмитажа); 4 апреля – «Луна и солнце» (Эрмитажный театр); 10 апреля – «Летучий голландец» (Эрмитажный театр). Концерт «Популярная классическая музыка» 15 января состоится по расписанию.