В Петербурге пройдет фестиваль «Порядок слов» в честь 15-летия независимого книжного магазина с 15 января

Фестиваль «Порядок слов», посвященный 15-летию независимого книжного магазина, пройдет с 15 января по 15 февраля. В программе – встречи с режиссером Александром Сокуровым, писателем Львом Лурье, поэтом Александром Скиданом, режиссером Татьяной Рахмановой и другими. Об этом сообщила «Собака.Ру».

Зрителей ждут мастер-классы, концерты, поэтические вечера и показ фильма «Королевство». 15 января состоится встреча с Сокуровым и презентация книги «Мастер-класс. Одно занятие в школе “Сеанс”». 18 января – акустический концерт Умки и Горицвета, 19-го – презентация книги Льва Лурье «Вокруг Довлатова». 24 января – поэтический вечер Александра Скидана, 26-го – показ фильма «Королевство» с участием режиссера и актеров.

1 февраля – кинопрограмма короткого метра «Кочевни_цы», 8 февраля – мастер-класс по текстильному коллажу. 14 февраля запланированы Большие зимние поэтические чтения, а 15 февраля – концерт Марии Дубровиной. Все мероприятия бесплатные, но требуют предварительной регистрации.